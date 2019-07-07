Геращенко: Деокупацію Криму не наблизиш відновленням постачання води

Хтось вірить, що водою ми зможемо купити лояльність кримчан і хоч на крок наблизити деокупацію? – ставить риторичне запитання народний депутат Ірина Герещенко, відреагувавши на пропозицію відновити водопостачання у Крим, щоб наблизити де окупацію півострова. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис депутатки у соціальній мережі фейсбук.

Пані Ірина з обуренням пише: «Вода в Крим. Це не Україна відключала воду півострову. Це Росія вкрала в нас Крим. З українською власністю, історичними пам’ятками, санаторіями, землею, з виноградниками і садами. Росія не виконує рішення міжнародних судів щодо кримськотатарського народу, Меджліс під забороною. На півострові закривають всі українські школи. Крим закритий для всіх моніторингових місій, його тюрми переповнені політв‘язнями».

Вона також заявляє, що водою не можна купити лояльність кримчан і наблизити де окупацію, бо, насправді це підігрування окупантам.

«Нас закликають закрити на все це очі, бути гуманними і добрими, боротися за симпатії кримчан …водою. А як ще нас закликатимуть підтримати окупацію? Хтось вірить, що водою ми зможемо купити лояльність кримчан і хоч на крок наблизити деокупацію? Я ні. Навпаки – це підігрування окупантам», – наголошує Ірина Геращенко.

Наприкінці свого допису депутатка пише про те, що наступний парламент має скасувати закон про вільну економічну зону «Крим»: «Р. S. От що точно має зробити наступний парламент, так це скасувати закон про вільну економічну зону « Крим». Я за це не голосувала в 14 і вважаю цей закон хибним».

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Нагадаємо, що американське оборонне видання Defense One нещодавно писало про те, що РФ збільшила чисельність своїх військ, літаків і зброї в анексованому Криму. Про це повідомляли представники американської розвідки, які проаналізували нові супутникові знімки. На знімках видно, що за останні 18 місяців РФ “значно” наростила сили, системи С-400 і удосконалює баз радянських часів.

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