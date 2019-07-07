Press Emblem Campaign: Цьогорч у світі вбили 38 журналістів

Неурядова компанія Press Emblem Campaign у своєму звіти повідомила про кількість вбитих у всьому світі цьогріч журналістів. Найбільше медійників загинули у Мексиці та Афганістані. Про це розповідає 5 канал.

З січня по кінець червня 2019 року у 20 країнах світу вбили 38 журналістів.

Про це йдеться у звіті неурядової компанії Press Emblem Campaign, яка базується у Женеві.

“Згідно з даними Press Emblem Campaign, 38 журналістів загинули в 20 країнах з січня по кінець червня 2019 року”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за той самий період у 2018 році (січень-червень) було вбито 66 журналістів: зменшення досить значне – на 42% менше жертв, ніж у попередньому році.

Також в організації додають, що зниження є позитивним явищем, однак тенденція залишається дуже тривожною у двох країнах: у Мексиці за шість місяців загинули 9 журналістів, а в Афганістані – 6, що становить понад третину від загальної кількості загиблих.

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Як повідомлялося, з січня по жовтень 2018 року загинули 106 працівників ЗМІ у 36 країнах світу.

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