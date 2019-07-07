Штучний інтелект вирішив спори про авторство хіта «Бітлз»

Суперечки про походження хітів «Beatles», написаних в рамках партнерства Пола Маккартні й Джона Леннона, були вирішені за допомогою штучного інтелекту, який тепер може визначити музичний вплив кожного виконавця.

Американські дослідники з Гарвардського університету навчили штучний інтелект сотням хітів групи «Fab Four», щоб створити «музичний відбиток» для кожного автора пісень.

Потім його попросили оцінити вісім культових пісень або музичних фрагментів пісень «Beatles», записаних в період з 1962 по 1966 рік, з приводу авторства яких досі точаться суперечки.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Серед треків були і «A Hard day’s Night» і «In My Life», які зараховані до «Партнерство Леннона-Маккартні», але, як вважають багато хто, повністю написані одним з виконавців.

Результати, опубліковані в Harvard Data Science Review, дозволяють оцінити вплив кожного виконавця на пісню і визначити, хто все ж таки більш причетний до її створення.

Хто написав «In My Life»?

Зовсім недавно, в 2015 році, Пол Маккартні перевернув титри пісень так, щоб вони звучали як «Маккартні-Леннон» в альбомі 2002 року. Це призвело до невдоволення не тільки вдови Леннона Йоко Оно, але і багатьох фанатів, які вважають, що авторство належало саме Леннону.

За словами дослідників, «In My Life», яку журнал Rolling Stone назвав у 2011 році 23-й найбільшою піснею всіх часів, «зібрав найбільші спекуляції про її істинного автора».

Леннон написав текст пісні, а Маккартні стверджував, що він написав всю музику, що не відповідало свідченнями Леннона. Штучний інтелект визначив з упевненістю 81,1%, що саме Леннон написав вірш, але вплив Маккартні на музику було встановлено з упевненістю 43,5%.

Це може підтвердити слова Леннона про те, що Підлогу вніс свій внесок тільки в створення бриджу пісні.

Інші пісні, такі як «baby’s in Black», «The Word» і «FromсMe to You», як визначив ІІ з впевненістю до 97%, були написані Маккартні.

ІЇ також зробив висновок, що роботи Маккартні «мали більше нестандартних музичних мотивів», причому більш висока складність пісні є «відмінною рисою» його композицій.

За матеріалами Independent

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