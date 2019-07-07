Вчений запропонував «удобрити» океан залізом, щоб зупинити зміну клімату

Сміливі геоинженерные схеми для видалення вуглекислого газу з атмосфери все частіше розглядаються в рамках планів з порятунку планети від руйнівного зміни клімату.

Нова ідея професора Кембріджського університету Дэвида Кінга полягає в тому, щоб «удобрити» океан залізом і стимулювати цвітіння водоростей, які поглинають вуглекислий газ з моря, а також з атмосфери.

Ця форма геоинженерии була вперше досліджена ще в 1990-х роках, але тепер Девід Кінг, колишній головний науковий радник уряду, закликає експертів звернути на неї особливу увагу.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Він вважає, що, якщо скинути спеціальні аерозолі з залізом в океан, це призведе до розвитку великих лісів водоростей «протягом декількох тижнів».

За словами вченого, океани в прибережних регіонах раніше були дуже багаті водоростями. Повторне озеленення цих районів, що стимулює ріст водоростей, є відносно простим і в технічному, і бюджетному плані, вважає Девід Кінг.

Вчений вважає, що цвітіння водоростей може також збільшити рибні запаси, адже морські мешканці будуть харчуватися з’явилися фітопланктоном. Так відбудеться повторне заселення океанів.

Критика ідеї

Однак інші вчені вважають, що амбітний план Девіда Кінга має серйозні недоліки.

Професор Ендрю Уотсон з Університету Ексетера досліджував цю тему ще в 1990-х роках. Він сказав, що «добриво океанів» — ризикована затія.

Вуглекислий газ і правда може бути видалений з атмосфери шляхом добрива залізом деяких районів океану, але для того, щоб зробити це в такому масштабі, який дійсно вніс би внесок у уповільнення глобального потепління, треба серйозно змінити екологію великих регіонів океану.

Наслідки таких змін важко передбачити без додаткових досліджень, і не факт, що вони будуть позитивними.

Вчений також заявив, що неможливо, щоб добриво залізом замінило головне дія, спрямована проти зміни клімату – скорочення викидів.

За матеріалами Independent

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