Герцог та герцогиня Сассекські хрестили первістка

Вчора, 6 липня герцог та герцогиня Сассекські хрестили свого первістка.

Сина Меган Маркл та принца Гаррі Арчі Гаррісона Маунтбаттен-Віндзора хрестили під час приватної церемонії в Віндзорському палаці в Великобританії. Про це розповідає Голос Америки.

Віндзорський палац оприлюднив два фото, зроблені після церемонії.

Чорно-біле фото було зроблено в Трояндовому саду Віндзорського палацу у день хрестин, йдеться в повідомленні королівської родини.

Речник королівської родини заявив: “Герцог та герцогиня Сассекські раді поділитись щастям цього дня і хотіли б подякувати всім у світі за постійну підтримку. Вони відчуваються щасливими, провівши цей особливий час з сім’єю та хресними Арчі”.

В повідомленні, виданому перед хрестинами, королівська родина оголосила, що церемонія буде приватною, а також підтвердила намір не оприлюднювати імена хресних батьків Арчі.

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