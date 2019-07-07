Резолюцію проти Nord Stream 2 і “Турецького потоку” ухвалили в ОБСЄ

Комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ ухвалив резолюцію, де назвав газопроводи “Північний потік-2” і “Турецький потік” потенційними важелями політичного і економічного тиску на країни, що залежать від постачань газу. Про це повідомляє Укрінформ.

Про це йшлося на засіданні комітету, яке транслювалося в прямому ефірі на сторінці Парламентської асамблеї ОБСЄ на YouTube.

«Комітет з політичних питань та безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ прийняв у неділю резолюцію «Енергетична безпека в регіоні ОБСЄ», чиїм автором є парламентар із Литви Рута Мілюте. Поправку, яка висловлює особливу стурбованість у зв’язку зі втіленням проектів «Північний потік – 2» і «Турецький потік», внесла група парламентаріїв із США, Литви та Канади. Ця резолюція закликає уряди країн-членів ОБСЄ відмовитися від використання енергоресурсів як інструмента підкорення та тиску на країни, що залежать від їх імпорту чи транзиту», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що «Північний потік – 2» це газопровід російського Газпрому, який через Балтійське море має з’єднати РФ та Німеччину: по ньому здійснюватимуть прямі поставки російського газу до Західної Європи в обхід України. «Турецький потік» виконуватиме аналогічну роль, проте проходитиме через Чорне море та країни Балкан. Введення в експлуатацію обох цих інфраструктурних проєктів заплановане до кінця поточного року.

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