Портников: Восени “Слуга народу” набрала б менше 10-15%

Відомий український журналіст, публіцист і громадський діяч Віталій Портников пояснив, чому обраний навесні чинний президент України Володимир Зеленський був зацікавлений у якомога швидшому проведення перевиборів до Верховної Ради. Про це розповідає Еспресо TV.

Віталій Портников у своїй авторській програмі “Cуботній політклуб” на телеканалі Еспресо TV прокоментував дані соціологів щодо падіння рейтингу партії Зеленського на 3% протягом останнього тижня.

“Якби парламентські вибори відбувалися тоді, коли б вони мали відбутися, а саме восени (2019 року – ред.) партія “Слуга народу” не брала б і 10% чи 15% голосів виборців. Саме тому Володимир Зеленський так поспішав, тому що у політичної партії, якої не існує, яка пов’язан виключно із прізвищем однієї людини і яка набирає до своїх лав людей з діаметрально протилежними поглядами на майбутнє країни, не може бути високого рейтингу. Це особистий рейтинг Володимира Зеленського, який ніяк не пов’язаний з віртуальною партією, яка з’явилася на політичній арені відразу після його обрання і зникне з політичної арени України відразу як знине з політичнох арени Володимир Зеленський”, – пояснив він.

“Ніякої партії “Слуга народу” не існує і не буде існувати через кілька років”, – додав Портников.

За його словами, українські виборці самі породжують подібні ситуації, коли на кожних парламентських виборах прагнуть голосувати за “нові обличчя”, а не будувати стабільну політичну систему. Через це чимало напрацювань не вдається закріпити і до парламенту постійно щоразу приходять нібито нові сили, якими, разом з тим, вдало навчилися маніпулювати старі правлячі в країні еліти.

“Вони завжди в “дамках”, – зазначив ведучий.

Натомість голосувати треба, наголосив Портников, за чесних професіоналів.

“Тільки чесний професіонал може змінити країну. Для будь-якої цивілізованої країни є тільки дві небезпеки, які можуть її зруйнувати: це нечесний, корумпований, підлий, підступний професіонал і чесний, некомпетентний дурень. Це однакові небезпеки”, – заявив Портников.

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Нагадаємо, проведення дострокових парламентських виборів призначено президентом Зеленським на 21 липня, тобто вони пройдуть рівно за два тижні.

Зараз рейтинг “Слуги народу” фіксується на рівні не менше 40%.

Тоді як у другому турі президентських виборів, який мав місце 21 квітня, Зеленський набрав 73%.

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