У ЗМІ виклали таємний лист посла Британії в США з оцінкою Трампа

Витік даних з дипломатичних каналів показав, що британський посол у Сполучених Штатах вважає адміністрацію Дональда Трампа невмілою, спутаною внутрішньою боротьбою і такою, що навряд чи покращиться. Про це розповідає Європейська правда.

Як повідомляє “Європейська правда”, вміст листа посла Кіма Даррока про поточний стан адміністрації США опублікувала газета Daily Mail.

“Ми дійсно не вважаємо, що ця адміністрація стане значно нормальнішою; менше недієздатною; менше непередбачуваною; менше розколотою; менше дипломатично незграбною і невмілою”, – написав Даррок в одній із серій викладених документів, що охоплює період з 2017 року дотепер.

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Міністерство закордонних справ Великої Британії не поставило під сумнів достовірність документів, що просочилися. Воно назвало витік “ганебною поведінкою” і заявило, що громадськість очікує від дипломатів чесних оцінок політики в країнах, де вони розміщені.

Міністр юстиції Девід Гауке назвав витік “ганебним”, але сказав, що Британія “повинна очікувати від наших послів правди, як вони її бачать”.

Записки також характеризували політику Трампа щодо Ірану як “непослідовну, хаотичну”.

Даррок сказав, що існують сумніви щодо того, чи буде Білий дім колись виглядати компетентним, і що єдиним способом спілкування з президентом є простота і прямота.

Він сказав, що в той час як Трамп був “засліплений” британським прийомом в ході державного візиту, який відбувся в червні, успішний візит не призведе до фундаментальних зрушень у пріоритетах Трампа.

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