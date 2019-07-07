Відносини з Росією для Америки взагалі нічого не значать

Три головних жертви американських санкцій — Росія, Китай та Іран — об’єднуються у військово-політичний та економічний союз, щоб спільно протистояти американській гегемонії. Перспективи стабільності нового світопорядку в таких умовах, коли Вашингтон розсварився вже з усіма (включаючи вчорашніх союзників) вкрай примарні.

Трамп вдарив одночасно по Пекіну і Москві

Під час недавньої прямої лінії Володимир Путін порівняв введення американцями імпортних мит відносно китайських товарів на початку 2018 року з санкціями проти Росії: їх загальна мета, на думку президента, — штучне стримування соціально-економічного зростання обох країн.

Між тим, американські санкції призводять до прямо протилежного ефекту: держави, яких Вашингтон зараховує до «осі Зла» (а в їх числі Росія та Іран) солідаризуються один з одним для протидії зовнішньоекономічних обмежень. Зокрема, Москва днями зробила офіційному Пекіну пропозицію про закупівлю «сучасного озброєння і військової техніки російського виробництва, у тому числі додаткових партій винищувачів Су-35» (принаймні, про це повідомляє Федеральна служба з військово-технічного співробітництва). Китайський військовий експерт Фу Цяньшао не сумнівається, що ця угода буде мати далекосяжні наслідки: вона, по-перше, дозволить привести до модернізації старіючого флоту китайських ВПС, а по-друге, дозволить залучити додатковий персонал. В цілому ця угода продемонструє посилення військово-політичних контактів між Китаєм і Росією.

Угода з купівлі 24 винищувачів була анонсована Пекіном ще в 2015 році, а про її завершення Москва оголосила в минулому квітні — після цього американський Держдепартамент оголосив про готовність введення санкцій відносно Центральної військової ради Китаю (ще один привід для санкцій — придбання Пекіном ракетних систем С-400).

Зараз вже не прийнято згадувати, що одночасні санкції проти Москви і Пекіна стали першим випадком застосуванням федерального закону США «ПРО протидію супротивникам Америки допомогою санкцій», який Дональд Трамп підписав ще в серпні 2017 року.

Володимир Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін обіцяють вести більше зовнішньоторговельних операцій в своїх національних валютах, щоб мінімізувати залежність від долара США, а також інтенсифікувати спільні інфраструктурні проекти в рамках програми «Один пояс і один шлях».

«Перська ставка» дорожче, ніж життя

Американці підштовхують до більш тісним контактам з Росією і Китаєм також і Іран, якому Дональд Трамп загрожує введенням нових санкцій. Власне, це вже відбувається: в травні Пекін, обходячи діючі американські санкції, купив сиру нафту у Тегерана, який, у свою чергу, імпортує російські сільськогосподарські товари в обмін на сиру нафту (про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак).

— Американські санкції спрямовані на те, щоб завдати шкоди широкої громадськості, особливо вразливим людям. Вони шкодять бідним більше, ніж багатим, хворим більше, ніж здоровим немовлятам і дітям більше, ніж дорослим, — заявив постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахт Раванчи.

Мабуть, під цією заявою сьогодні можуть сміливо підписатися жителі та інших країн, що потрапили під гніт американських санкцій — в першу чергу, Росії. Але небезпека об’єднання жертв санкцій супротивників в єдиний антиамериканський фронт не лякає Вашингтон. Більше того, список поповнюється, зокрема, за рахунок Індії, щодо якої в минулому році США ввели загороджувальні тарифи на імпорт сталі та алюмінію з Індії.

Політичний аналітик Судха Рамачандран не сумнівається, що тиск США на Індію, яка є не таким великим гравцем на глобальній арені, має зовсім не економічні передумови: Вашингтон чинить тиск на Нью-Делі, щоб вона відмовилася від технології 5G китайського телекомунікаційного гіганта Huawei.

Реальна політика не будується на ксенофобії

«Вільна преса» обговорила ситуацію в глобальній політиці з китаеведом Сергієм Мстиславским, запрошеним лектором Російського університету дружби народів (РУДН) та Російського державного гуманітарного університету (РДГУ).

«СП»: — Сергій Борисович, багато китайські експерти вважають, що американські санкції відносно Пекіна — не просто економічний хід, а зіткнення двох світоглядів, культурних кодів, цивілізаційних моделей. Згодні?

— Аспект «зіткнення цивілізацій» завжди присутня в політичному порядку. Але завжди є нюанси. На мій погляд, Дональд Трамп завжди ставить питання внутрішньої політики на перше місце у всіх своїх рішеннях.

Всередині американського суспільства свої серйозні протиріччя, і Трамп хоче керувати ситуацією, перекладаючи цей міжцивілізаційний конфлікт із сплячого в активний стан. На мій погляд, це штучна ситуація.

Аналогічним чином США в свій час реагували на «засилля японських товарів», а потім японці стали кращими друзями американців на Сході. По суті, нинішнього Китаю нічого ділити з західним світом: його розвиток йде цілком в руслі «загальнолюдських» економічних цінностей.

«СП»: — Але навіщо Трамп, на ваш погляд, так напористо стравлює США з найбільшими світовими гравцями, від Китаю до Росії?

— Будь-якому лідеру потрібні важелі для мобілізації суспільства для вирішення тих завдань, які лідер вважає пріоритетними. Створення «образу ворога» з ближніх-далеких сусідів — один з потужних інструментів. Хоча він і не без побічних ефектів.

Конфлікт з Китаєм — це конфлікт із країною, без якої США не зможуть існувати жодного дня в нинішній економічній реальності. Тому конфлікт носить пропагандистський характер, це не серйозно. Всерйоз сваритися і припиняти торгівлю вкрай невигідно обом сторонам. Нагадаю, що розквіт Китаю почався з візиту Річарда Ніксона в 1972 році і відновлення дипломатичних відносин з США.

Америка зробила дуже великий внесок у нинішнє китайське процвітання. Тому обраний саме Китай. А ось Росія — справа інша. У нас із США немає такої серйозної взаємозалежності. Тому американський конфлікт з Росією може мати серйозні наслідки. А з Китаєм — ні, тому що обидві сторони будуть з усіх сил намагатися не робити по-справжньому фатальних кроків.

«СП»: — При цьому на тлі охолодження відносин з Китаєм американські політики все частіше в публічних виступах згадують вкрай болючу для Пекіна тему: дотримання прав людини, прямування «демократичних цінностей».

— Що стосується «демократичних цінностей», тобто приклад тій же Саудівській Аравії, яка демонстративно зневажає ці цінності щодня, але це зовсім не заважає США з ними дружити. І особисто Трампу в тому числі.

Взагалі, араби з європейцями не в найкращих стосунках із вже майже тисячу років, але це не заважає США дуже лояльно ставитися до окремих представників арабського світу. Наприклад, до саудитам. Особливо в останні 50 років. Але на цих країнах якраз і тримається арабська цивілізація на сьогоднішній день. Сирія, Єгипет і Лівія втратив свої позиції відразу після розвалу СРСР

У Китаю із Заходом теж є рахунки, але китайці, на відміну від тих же саудитів, намагаються не особливо випинати свої претензії. Що ж стосується Східної Азії, то там Сінгапур, Тайвань, Корея, Японія вже в американських друзів, В’єтнам став багато ближче за останні десять років.

Загалом, на мій погляд, спроба звести все до примітивної ксенофобії — це упрощенчество, негідне справжнього експерта. У житті неможливо вибудовувати політику, спираючись на такі примітивні речі.