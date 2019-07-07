У Бахмуті копи “випадково” затримали колишнього бойовика

На Донеччині під час патрулювання вулиць міста Бахмут поліцейські помітили молодика, який порушував порядок, розпиваючи алкоголь в громадському місці. Копи вирішили затримати підозрілого чоловіка і з’ясували про його “бойовий досвід” 2014 року в рядах окупантів.

Як повідомили в прес-службі обласного управління Нацполіцї, при огляді речей 25-річного затриманого при складанні адміністративного протоколу, були виявлені наркотичні речовини.

Крім того, хлопець зізнався, що тривалий час є наркозалежним, а у 2014 році піддався російській пропаганді і вступив до лав терористів. Він ніс чергування на посту в Бахмутському районі, отримуючи за це “продовольчі пайки”.

Екс-бойовик також розповів поліцейським, що серед прихильників окупантів було чимало наркозалежних та засуджених.

Після звільнення території від загарбників найманець тривалий час переховувався. У поліції підкреслили, що зараз йде перевірка чоловіка – чи не скоїв він тяжких злочинів за час свого перебування в лавах бойовиків. Якщо їх не виявлять, затриманого можуть звільнити від кримінальної відповідальності.