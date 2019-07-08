«Балтійський фронт»: Литва посилює контроль на кордоні з РФ

Прикордонники Литви стали використовувати антідрони на кордоні з Калінінградською областю РФ і Білорусією. Про це в неділю повідомила Балтійська служба новин з посиланням на Службу охорони державного кордону Литви.

«Закуплено пристрої для припинення польотів безпілотних апаратів. Простіше кажучи, це антідроновое обладнання », – сказав представник прикордонного відомства Литви Гедрюс Мішутіс.

За його словами, антідрони блокують сигнал управління безпілотником, дозволяють перехопити і посадити на землю безпілотний апарат.

Нова техніка поставлена на охорону кордону з Калінінградською областю РФ і Білорусією. «Тут буває найбільше несанкціонованих польотів. Безпілотники можуть незаконно використовуватися для спостереження за діяльністю литовських структур, збору конфіденційної інформації або в контрабандних цілях », – зазначив Мішутіс.

У 2018 році парламент Литви посилив режим охорони військових об’єктів та військових територій, заборонивши несанкціонований збір інформації шляхом фото- і відеозйомки, а також польоти безпілотників. Служба охорони державного кордону отримала право на застосування вогнепальної зброї щодо невпізнаних безпілотних об’єктів на прикордонній території.

Нагадаємо, що Литва передала Україні боєприпаси до стрілецької зброї на суму 255,5 тисяч євро.