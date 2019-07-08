Повінь – зміна системи

Menu
Close

«Познімали»: Пропагандисти Кремля потрапили під «обстріл» на Донбасі

08.07.2019

Бойовики ДНР поширюють інформацію про те, що знімальна група російського телеканалу «Звезда» нібито потрапила під обстріл ВСУ. Про це пише 360tv.ru.

«Знімальна група телеканалу «Звезда» потрапила під обстріл в Донецькій області. За попередніми даними, постраждалих немає », – йдеться в повідомленні.

У «народної міліції ДНР» нібито підтвердили факт обстрілу журналістів. «Знімальна група телеканалу« Звезда »прибула в Коминтерново для фіксації наслідків обстрілу з боку українських силовиків Свято-Спирідонівська храму. Під час роботи журналістів збройні формування України почали обстріл населеного пункту. Всього було випущено вісім мін. Слава Богу, всі живі і здорові », – заявили окупанти.

У мережі з сарказмом відреагували на новину бойовиків.

 

 

Читайте також:   Палестина вимагає від ХАМАСУ віддати сектор Газу
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *