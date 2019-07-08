Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію 11 кандидатів у депутати

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію 11 кандидатів у народні депутати Верховної Ради України.

Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які на позачергових парламентських виборах балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, Центрвиборчком скасував реєстрацію 11 кандидатів у народні депутати України, йдеться у повідомленні Відділу взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.

У порядку самовисування:

Ретівова І.О. — в ОВО № 50;

Бабенка М.М. — в ОВО № 90;

Глиняного Л.П. — в ОВО № 92;

Бойка О.В. – в ОВО № 97;

Костяка М.М. — в ОВО № 183.

Висунутих політичними партіями:

“Опозиційна платформа — За життя”

Подостройця К.О. — в ОВО № 135;

Бальжик М.М. — в ОВО № 136;

Граждана В.В. — в ОВО № 141;

Шкарівського В.М. — в ОВО № 143.

“Опозиційний блок”

Тулюлюка О.В. — в ОВО № 204;

Левківського М.П. — в ОВО № 207.

Також Комісія внесла зміни до постанови про форму, колір і тексти виборчих бюлетенів для голосування в одномандатних виборчих округах, виключивши із відповідних додатків відомості про вказаних кандидатів.

Раніше ЦВК уповноважила Державне підприємство спеціального звʼязку передати виборчі бюлетені відповідним окружним виборчим комісіям на дострокових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

26 червня Центрвиборчком шляхом жеребкування визначив порядок розміщення назв партій у виборчому бюлетені для голосування на позачергових парламентських виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Нагадаємо, що суд зобов’язав ЦВК провести пережеребкування партій. Відповідний позов подала “Аграрна партія України”. Приводом для цього стало те, що партії “Рух Нових Сил” Міхеїла Саакашвілі присвоїли 22-й номер у бюлетені без жеребкування.

У “Слузі народу” заявили про загрозу зриву виборів до Ради через рішення суду про пережеребкування партій.

У Центрвиборчкомі попередили, що не встигнуть передрукувати бюлетені у разі пережеребкування партій.