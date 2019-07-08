23 фотографії найстильніших пенсіонерів зі всього світу



Стильна жінка у віці. Фото Ari Seth Cohen.

Тривалий час, поняття краси і стилю, було пов’язане з «культом» молодості. Але чудова підбірка фотографій, найбільш стильних і елегантних людей за 50, розвіє всі стереотипи про роки і моді. Кожна робота, того чи іншого фотографа, даний шедевр. Адже жінки і чоловіки на знімках, не приховують свій вік, не ховаються за маскою пластичної хірургії і не соромляться сивини. Вони гордо йдуть по життю з високо піднятою головою, випромінюючи тепло, щирість, впевненість; несучи радість і позитив, і тому від них, неможливо відвести очей.







Стильні штучки» від Ari Seth Cohen



Джойс.









Сара.









У краси немає віку.









Лінда.









Менше комплексів, більше аксесуарів.









Елегантна жінка в червоному.









Стильна Ципора Саламон. 63 роки.









Яскрава Беатріс.









Елегантна Костанца, 73 роки.









Благородна Беатріс, 73 роки.

Стильні старички на вулицях Нью-Йока. Brandon Stanton



Елегантний чоловік.









Шляхетна жінка.









Суворий погляд.









Ідеальне поєднання кольору.









Яскрава красуня.









Модна пара.

Модні пенсіонери Росії. Ігор Гавар



Дама з сумочкою. Омськ.









Радість у кожному мігу.









Посмішка продовжує життя. Яскрава Дагмара Олександрівна, 97 років. Москва.









Стиляга. Санкт-Петербург.









Клітка завжди в моді. Омськ.









Елегантна дама з Москви.









Смілива і яскрава жінка.