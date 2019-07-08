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23 фотографії найстильніших пенсіонерів зі всього світу

08.07.2019


Стильна жінка у віці. Фото Ari Seth Cohen.

Тривалий час, поняття краси і стилю, було пов’язане з «культом» молодості. Але чудова підбірка фотографій, найбільш стильних і елегантних людей за 50, розвіє всі стереотипи про роки і моді. Кожна робота, того чи іншого фотографа, даний шедевр. Адже жінки і чоловіки на знімках, не приховують свій вік, не ховаються за маскою пластичної хірургії і не соромляться сивини. Вони гордо йдуть по життю з високо піднятою головою, випромінюючи тепло, щирість, впевненість; несучи радість і позитив, і тому від них, неможливо відвести очей.



Стильні штучки» від Ari Seth Cohen

 


Джойс.

 


Сара.

 


У краси немає віку.

 


Лінда.

 


Менше комплексів, більше аксесуарів.

 


Елегантна жінка в червоному.

 


Стильна Ципора Саламон. 63 роки.

 


Яскрава Беатріс.

 


Елегантна Костанца, 73 роки.

 


Благородна Беатріс, 73 роки.

 

Стильні старички на вулицях Нью-Йока. Brandon Stanton

 


Елегантний чоловік.

 


Шляхетна жінка.

 


Суворий погляд.

 


Ідеальне поєднання кольору.

 


Яскрава красуня.

 


Модна пара.

 

Модні пенсіонери Росії. Ігор Гавар

 


Дама з сумочкою. Омськ.

 


Радість у кожному мігу.

 


Посмішка продовжує життя. Яскрава Дагмара Олександрівна, 97 років. Москва.

 


Стиляга. Санкт-Петербург.

 


Клітка завжди в моді. Омськ.

 


Елегантна дама з Москви.

 


Смілива і яскрава жінка.

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