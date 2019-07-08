23 фотографії найстильніших пенсіонерів зі всього світу

Стильна жінка у віці. Фото Ari Seth Cohen.
Тривалий час, поняття краси і стилю, було пов’язане з «культом» молодості. Але чудова підбірка фотографій, найбільш стильних і елегантних людей за 50, розвіє всі стереотипи про роки і моді. Кожна робота, того чи іншого фотографа, даний шедевр. Адже жінки і чоловіки на знімках, не приховують свій вік, не ховаються за маскою пластичної хірургії і не соромляться сивини. Вони гордо йдуть по життю з високо піднятою головою, випромінюючи тепло, щирість, впевненість; несучи радість і позитив, і тому від них, неможливо відвести очей.
Стильні штучки» від Ari Seth Cohen
Джойс.
Сара.
У краси немає віку.
Лінда.
Менше комплексів, більше аксесуарів.
Елегантна жінка в червоному.
Стильна Ципора Саламон. 63 роки.
Яскрава Беатріс.
Елегантна Костанца, 73 роки.
Благородна Беатріс, 73 роки.
Стильні старички на вулицях Нью-Йока. Brandon Stanton
Елегантний чоловік.
Шляхетна жінка.
Суворий погляд.
Ідеальне поєднання кольору.
Яскрава красуня.
Модна пара.
Модні пенсіонери Росії. Ігор Гавар
Дама з сумочкою. Омськ.
Радість у кожному мігу.
Посмішка продовжує життя. Яскрава Дагмара Олександрівна, 97 років. Москва.
Стиляга. Санкт-Петербург.
Клітка завжди в моді. Омськ.
Елегантна дама з Москви.
Смілива і яскрава жінка.