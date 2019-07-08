Оригінальні страви, за які гурмани готові платити будь-які гроші

У світі стільки диваків, готових викласти значну суму не тільки за машини, квартири і всякі дрібнички, а і за їжу, яка для більшості людей стоїть ціле стан. І досі для багатьох так і залишається загадкою, що ж такого особливого було в тих стравах, чия вартість перевалила за позначку не тільки в пару нулів, а й набагато вище.





1. Гамбургер (5000$)



Секрет гамбургера Fleur Burger 5000, який подають в ресторані готелю «Mandalay Bay в Лас-Вегасі дуже простий. І поки одні будують припущення про те, що ж такого особливого в котлеті і шматок булки за такі гроші, власники закладу, розкриваючи всі карти, говорять про те, що унікальність цієї страви криється саме в пляшечці дорогого вина «Chateau Petrus 5000» 1995 року, вартість якого становить приблизно половину від самого бургера. І все б нічого, але як стверджують знавці, без випивки тут не обійтися, бо смак буде не тим, так і враження, судячи з усього, теж.

2. Тако (25000$)



Поки одні їдуть до Мексики за яскравими враженнями і дешевою їжею, інші на всіх парах мчать в країну вседозволеності лише для того, щоб спробувати тако, вартістю в двадцять п’ять тисяч доларів, яке подають в одному-єдиному закладі під назвою «Grand Velas Los Cabos». Отже, що ж особливого в цьому блюді? Його секрет полягає в тому, що тут зібрані рідкісні і дорогі продукти, такі як лангустин, яловичина Кобе, ікра білуги і чорний трюфельний сир брі. Але і це ще не все. Тут навіть сальса володіє унікальним смаком і інгредієнтами, про які багато хто навіть і не чули. Тільки уявіть собі, що до складу цього соусу входить сушений перець Чипотль Моріта, ультра-преміальна текіла «Лей 925» Anejo і кави лювак, який проводиться дикими циветтами.

3. Піца Людовик XIII(12000$)



Італія – батьківщина піци. І тут вже точно не посперечаєшся. Тим більше, якщо мова заходить про легендарного Людовіку XIII, ні, зовсім не про знаменитого короля, а про піци, чия вартість становить дванадцять тисяч доларів. Отже, чим же відрізняється ця страва від усіх тих, які простим смертним довелося спробувати у своєму житті? Насамперед, історією створення, а точніше, тістом, яке підходить аж 72 години! Як тільки воно готове, все заздалегідь підготовлені інгредієнти починають рівномірно викладатися на нього. А тепер, власне кажучи, настав час поговорити про начинці, яка представляє з себе три сорти рідкісною і дуже дорогою ікри, не менш дорогого норвезького омара і сім сортів сиру, в тому числі і моцарелу. Подають це чудо-блюдо лише в одному місці в Салерно, так що всі охочі запросто можуть вирушати на екскурсію в славне місто, щоб, якщо повезе, то хоча б одним оком подивитися на те, як готують одну з найдорожчих піц на планеті Земля.

4. Морозиво (1000$)



Кожен раз, коли стає сумно чи нудно, хочеться підсолодити пілюлю, заїдаючи сумний стан і нікудишній настрій чимось смачненьким. І поки одні заїдають свою тугу морозивом з відерця, сидячи вдома перед телевізором, інші, у кого є можливість, відправляються в Нью-Йорк в знамените заклад під назвою «Serendipity 3» для того, щоб поласувати «золотим морозивом з фруктами», вартість якого становить тисячу доларів за порцію. Але перш ніж зірватися з насидженого місця, необхідно зробити попереднє замовлення приблизно за 48 годин до його подачі, щоб шеф-кухар зміг оформити все належним виглядом. Унікальність цього десерту полягає не тільки в інгредієнтах, до складу яких входить три кульки таїті ванільного морозива, покритого 23-каратним сусальним золотом, а також мигдалем і цукрових орхідей, на створення якої потрібно не менше восьми годин, але і самою подачею, де вартість кришталевого келиха разом з ложечкою з 18-каратного золота дорівнює 350 доларів.

5. Фріттата з лобстером (2000$)



Пам’ятаєте, як співалося у пісні: «Вона хотіла б жити на Манхеттені і з Демі Мур ділитися секретами, а він просто діджей на радіо, і він загалом не бідний хлопець…»? Так ось, це, мабуть, і є той самий випадок. Якщо одного разу вирішите поснідати в готелі «Le Parker Meridien hotel», то будьте готові розщедритися на дві тисячі доларів для того, щоб скуштувати знамениту страву під назвою «Фріттата з омарів». Цей воістину шикарний сніданок включає в себе ні багато ні мало, а шість свіжих яєць, цілого лобстера, ікру севрюги (майже триста грам), цибулю і соус з лобстерів. Саме ж блюдо подають на «ложе» з юконского «золотого» картоплі, який виділяється на тлі омлету приємним кремовато-жовтуватим кольором.

6. Попкорн (2500$)



Попкорн з’явився в Мексиці більше дев’яти тисяч років тому і став однією з найбільш улюблених закусок по всій земній кулі серед людей абсолютно різного віку. А спосіб його приготування нараховує сотні рецептів. Винятком не стала і компанія Berco, що прославилася на весь світ своїм унікальним попкорном, вартість якого складає 2500 доларів за відерце. Так в чому ж секрет копійчаного страви за надзвичайною ціною? В тому, що зерна цього попкорну вкриті органічним цукром, олією Vermont, ваніллю сорту «Бурбон», дрібкою найдорожчою солі в світі і, зрозуміло, 23-каратним золотом.

7. Каррі (3200$)



Багато хто час від часу насолоджуються смаком хорошого каррі, але на жаль, не багато хто може собі дозволити каррі вартістю 3200 доларів з характерною назвою «Скарб морепродуктів» (Samundari Khazana Bombay Brassiere). Це екстравагантне блюдо складається з одного великого лобстера, покритого равликами, ікрою і харчовим золотом. Що тут скажеш, а соус дійсно вдався.

8. Стейк (2800$)



Ще не так давно було дуже складно знайти яловичину вагю в Європі, тому що вона надходила з Японії. До речі, найкраща вагю родом з Кобе. Худобу вирощують в префектурі Хего, поять пивом і роблять професійний масаж, забезпечує божественний смак м’яса. Хоча за останні десять років фермери в Австралії, США і Великобританії, підхопивши тенденцію до розкішного мармурового м’яса, вивели власні стада. Тепер шеф-кухаря частенько вказують в своїх меню японську яловичину, в середньому вартість якої становить приблизно двісті-двісті п’ятдесят доларів за стейк. І це зовсім не дешево, як може здатися на перший погляд. Але той, який подають у ресторані «Craftsteak», вважається одним з найдорожчих стейків, ціна якого становить 2800 доларів за один. Та ось тільки ніхто так і не знає, чому і в чому різниця між цінами. Можливо, ресторанні корови п’ють значно більше пива, ніж їх родичі по всьому світу, так і масаж їм роблять, напевно, набагато частіше, ніж усім іншим.

9. Бублик (1000$)



Кожен раз, коли ви жуєте бублик, то навряд чи думаєте про те, що його ціна може перевалити за пару сотень доларів. Але ось шеф-кухар в нью-йоркському ресторані з мелодійною назвою «Westin», дотримуючись іншої думки, створив бублик, ціна якого становить рівно тисячу доларів за штуку. І на це є дуже вагома причина. Справа в тому, що Френк Туджаге використовує білий трюфель для начинки, перетворюючи його в вершковий сир, настояна на ягодах годжі і рислінзі, приправляючи все це добро золотий їстівної стружкою.

10. Суп (5000$)



Пам’ятаєте, як було в дитинстві: «ну ма… їж суп, кому сказала!»? Тепер, коли діти виросли, то можуть собі дозволити не є, або ж навпаки, є суп вартістю в п’ять тисяч доларів. Місцевий делікатес, який подають виключно в меню мережі «AnQi» являє собою страву, особливість якого полягає в тому, що воно приготоване з яловичини вагю, найніжнішої фуа-гри, білих трюфелів, паростків квасолі (особисто вирощених… персоналом?), базиліка з саду Тиато і локшиною з блакитного омара. Якщо раптом надумаєте скуштувати даний супец, то не забудьте залишити заявочку мінімум за сім днів, інакше є всі шанси залишитися без обіду.