6 можливих причин інсульту, про які багато людей не здогадуються

Надмірний шум, грип, перевтома… Ці фактори здатні провокувати розвиток інсульту, про що багато людей не здогадуються.Фахівці розповіли в пресі про те, які маловідомі причини здатні виявитися пусковим механізмом для розвитку інсульту.

Пиття дієтичної газованої води. Масштабне дослідження за участю понад 80 000 жінок показало, що вживання всього двох баночок дієтичних напоїв в день, які не містять цукру збільшує ймовірність інсульту (а також і інфаркту) більш ніж на 30%. Крім того, дослідження свідчать, що регулярне газованих напоїв значно погіршує пам’ять, а також веде до атрофії мозку.

Перевтома. Постійна переробка може згубно позначитися на стані ЦНС. Дослідники кажуть, що відсутність відпочинку виснажує нервову систему і знижує її захисний потенціал. Люди, що працюють більше 55 годин на тиждень, мають особливо високий ризик інсульту. Цьому сприяє значний рівень робочого стресу в поєднанні з дефіцитом часу для приготування здорової їжі і виконання фізичних вправ.

Грип. Вчені виявили, що грип у багатьох випадках є попередником інсульту. Серед людей, що перехворіли на грип, ризик мозкового удару протягом 15 днів після хвороби підвищується на 40%, а менш істотний ризик інсульту зберігається ще протягом року після грипу. За словами лікарів, грип може сприяти розшаруванню (стеноз) сонної артерії, через який порушується приплив крові до мозку.

Шум. Дослідженнями встановлено, що люди, які вимушені існувати в умовах постійного впливу шуму з навколишнього середовища (наприклад, проживають поблизу аеропортів або автодоріг з активним рухом), більшою мірою схильні до інсультів. З’ясувалося, що у них значно підвищений рівень запалення в артеріях, а в мозку надмірно активно мигдалеподібне тіло, відповідальне за регуляцію стресу і емоційних реакцій.

Кровоточивість ясен. Зв’язок між захворюваннями ясен і підвищеним ризиком серйозних серцево-судинних порушень виявлялася не в одному дослідженні. Експерти вважають, що такий зв’язок забезпечує запалення від бактерій в яснах.

Алкоголь. Зловживання алкоголізм є фактором ризику для того типу інсульту, який характеризується крововиливом у мозок, а не закупорюванням судин. Випивка може призводити до важких форм інсульту навіть в молодому віці у людей, які ніколи не скаржилися на здоров’я.

: МедікФорум