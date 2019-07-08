Стали відомі регіони з найвищими доходами населення

Найбільше в Росії заробляють жителі автономних округів.
На перших місцях у рейтингу Ямало-Ненецький, Ненецький і Чукотський АТ.
Москва знаходиться на 7-му місці, Петербург — на дев’ятому, сказано в дослідженні .
Нижче всього доходи в національних республіках: Туві, Алтаї і Калмикії.
Раніше прем’єр Дмитро Медведєв порадив бідним регіонам «знаходити джерела зростання всередині себе». За його словами, суб’єктам федерації не можна «перетворюватися на величезну бюджетна установа», яке б повністю залежало від федерального фінансування. У числі таких проблемних регіонів глава уряду РФ калмикію, Мордовії, Марій Ел, Республіки Алтай, а також Туву і Пензенську, Курганську і Саратовську області.