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Стали відомі регіони з найвищими доходами населення

08.07.2019

Стали известны регионы с самыми высокими доходами населения

Найбільше в Росії заробляють жителі автономних округів.

На перших місцях у рейтингу Ямало-Ненецький, Ненецький і Чукотський АТ.

Москва знаходиться на 7-му місці, Петербург — на дев’ятому, сказано в дослідженні .

Нижче всього доходи в національних республіках: Туві, Алтаї і Калмикії.

Раніше прем’єр Дмитро Медведєв порадив бідним регіонам «знаходити джерела зростання всередині себе». За його словами, суб’єктам федерації не можна «перетворюватися на величезну бюджетна установа», яке б повністю залежало від федерального фінансування. У числі таких проблемних регіонів глава уряду РФ калмикію, Мордовії, Марій Ел, Республіки Алтай, а також Туву і Пензенську, Курганську і Саратовську області.

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