Рецесія все ближче

Черговий ознака майбутньої рецесії в Росії: у червні ділова активність в країні різко знизилася до мінімуму з січня 2016 року, свідчить індекс PMI компанії IHS Markit.

Більш того, вперше за півтора року індекс опустився нижче 50 пунктів, що відокремлює зростання активності від спаду. Сукупний індекс PMI знизився до 49,2 пункту з 51,5 в травні. Індекс PMI сфери послуг теж впав до 49,7 пункту з 52, а промисловий був нижче 50 вже в травні (49,8).

IHS Markit пояснює падіння загальним скороченням нових замовлень, робочих місць і поганими очікуваннями бізнесу в сфері послуг.

Про різке уповільнення економічного зростання говорять і інші індикатори. Наприклад, вантаження на залізницях за підсумками червня показала різке падіння — на 5,4% (всього за півроку — на 1,5%). Востаннє схожа картина спостерігалася під час стагнації 2012 року і кризи 2008 року.

Офіційні індикатори також дають картину погіршення стану російської економіки в першому півріччі. У першому кварталі ВВП зріс лише на 0,5%, у квітні ВВП — на 1,6%, але вже в травні темпи зростання впали до 0,2% річних. Всього за січень—травень 2019 економіка зросла, за оцінками, на 0,7%.

У середу Росстат повідомив, що випуск продукції і послуг за базовими видами економічної діяльності у травні впав на 0,3% — це відбувається вперше з лютого 2017 року.

Російські власті розраховують, що прискорення зростання допоможуть масштабні інвестиції з бюджету у нацпроекти. У 2019 році ці інвестиції оцінюються в 3,4 трлн рублів — це більше 3% ВВП. Але, наприклад, економісти «Альфа-банку» в недавньому огляді ставили під сумнів, що в 2019 році ці гроші дійдуть до економіки, а чистий прямий ефект на зростання ВВП оцінювали всього на 0,2% в рік.

Андрій Нечаєв, економіст