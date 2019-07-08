Чому збільшити зарплати у нас неможливо!

Уявімо собі чудову ситуацію, уряд вирішив збільшити заробітну плату в країні до Європейського рівня! Ви вважаєте це неможливо зробити? Так легко!

У нас є пару монетних дворів, є регулятор у вигляді Центробанку і населення, велика частина якого отримує дохід з бюджету. Віддаємо команду збільшити зарплати вчителям, лікарям, працівникам адміністрацій, внутрішнім військам, в армії, працівникам податкових та інших служб, пожежної охорони, та всім хто годуватися з бюджету.

Даємо команду виготовити грошову масу монетним дворам, і банкам в електронному вигляді. І вуаля, сталося диво, доходи зросли в 10 разів. Власне кажучи, для цього немає ніяких перешкод і труднощів. Якщо сьогодні віддати три команди, то в наступному місяці наш учитель отримає зарплату 180 тисяч рублів, а прибиральниця в адміністрації 120.

Всі вони йдуть в магазин і збільшують дохід підприємців і зарплати ростуть у робочих підприємця, і так по ланцюжку зарплата зростає у всіх.

Нічого складного! )))) От тільки є одна маленька проблема, ще через місяць ціни в наших магазинах зростуть рівно на стільки ж, тобто в 10 разів. Чому ж так відбувається, з чим це пов’язано? А пов’язано це з тим, що кількість товарів безпосередньо співвідноситься з кількістю грошової маси в економіці. Чому ж в Європі зарплати вищі, а ціни такі ж як у нас в магазині? Свинина коштує 200 рублів, а пральна машина ті ж 20 тисяч?

А тому що щоб збільшити вашу зарплату до Європейського рівня треба спочатку збільшити виробництво товарів до такого ж стану. А це називається ВВП. Тобто цей самий горезвісний внутрішній продукт, який ми з вами зробили. І нічого тут не поробиш, поки ми з вами не зможемо виготовити в 10 разів більше свинини і пральних машин, то і наша зарплата буде така як вона є, і поробити з цим нічого за великим рахунком не можна.

Дохід він не залежить від рівня зарплат, а залежить від надлишку товарної маси. Тому всі пильно дивляться на зростання ВВП, тому що від цього і залежить ваш дохід. Чим більше ви робите товарів і послуг тим вище ваш рівень життя. І коли ВВП зростає, то зростає і рівень життя, а коли починається рецесія і спад в економіці, то це означає, що рівень вашого життя поступово падає і жити ви будете все гірше і гірше.

Як писав один відомий блогер:- “Ми їдемо до Москви не для того, щоб працювати там на заводах по 12 годин, а щоб знайти нормальну роботу з хорошою зарплатою”, тобто щоб займатися дурницями, не пов’язаної з виробництвом товарів, і гарненько ці товари споживати! Правильно, якщо всі так будуть думати, то зарплата стане ще менше!

А висновок простий, щоб краще жити, треба краще працювати, виробляти більше товарів і послуг і споживати ми їх зможемо більше. А від уряду це не залежить, воно на зарплату вплинути не може ні на копійку, також як і на ціни в магазинах. В уряду немає повноважень встановлювати ціни на товар, який належить приватному бізнесу. На ці ціни можемо вплинути тільки ми самі, своєю працею. От і все!