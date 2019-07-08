Через колапс з багажем вантажники в Шереметьєво стали отримувати по ₽200 тис.

В аеропорту Шереметьєво, який відчуває складнощі з обробкою багажу, вантажники в червні отримували 200-211 тис. рублів, а оператори навантажувачів могли заробити за 290 тис. рублів. Як пишуть «Ведомости», про це гендиректор Шереметьєво Михайло Василенко говорив на нараді в Мінтрансі. Василенко не уточнив, це фіксована зарплата або максимальний дохід з урахуванням бонусів і переробок, а також платять стільки всім вантажникам або знову найманим.

Як вказує газета, складнощі з обробкою багажу в найбільшому аеропорту країни виникли якраз через брак вантажників. Раніше «Аерофлот» (78,5% пасажирів аеропорту в 2018 р.) сам обробляв свій багаж, але з відкриттям у травні минулого року нового терміналу В (з нього літають тільки внутрішні рейси «Аерофлоту») обробляти багаж у ньому стала компанія «Шереметьєво хендлінг» (стовідсоткова «дочка» «Шереметьєво»). Також за угодою з «Аерофлотом» обробка його багажу в інших терміналах також стала переходити до «Шереметьєво хендлінг», цей процес завершився в травні поточного року.

«Шереметьєво хендлінг» треба було найняти додаткових вантажників, але компанія не встигла, що призвело до колапсу на початку відпускного сезону, а в перших числах червня аеропорт у добу не встигав обробляти по 2000 одиниць багажу (літаки летіли без багажу, його досылали наступними рейсами), а прибулі пасажири довго чекали своїх речей.

«Шереметьєво хендлінг» набирав вантажників на зарплату приблизно на 10% нижче, ніж вони отримували в «Аерофлоті», плюс на колишньому місці вони як співробітники авіакомпанії могли купувати квитки за пільговими цінами, розповіли співробітники двох авіакомпаній. У травні «Шереметьєво хендлінг» набирав вантажників на 45 000 рублів на місяць чистими.

Коли виник колапс, аеропорт спробував вирішити проблему кардинально, істотно збільшивши виплати вантажникам.

Раніше на сайті Мінтрансу Росії за підсумками наради в аеропорту повідомлялося, що ситуація з видачею багажу повинна бути стабілізована до 15 серпня. Міністр Євген Дітріх заявив, що для нормалізації процесу ведеться робота щодо перерозподілу слотів для авіакомпаній, які здійснюють рейси в Шереметьєво. Мова йде про пікових навантаженнях у період з 18 до 20 годин вечора.

Треба сказати, що зараз із-за колапсу з багажем порушено 38 справ про адміністративні правопорушення за частиною 1 статті 14.4 КоАП РФ («Надання населенню послуг, які не відповідають вимогам нормативних правових актів»).