На Київщині через пожежу в автомобілі загорілося поле з ячменем (фото)

Біля села Кайнари в Яготинському районі Київської області через загоряння, що виникла в автомобілі, загорілося поле з ячменем. Пожежа поширилася на площі 1 га.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби ГУ ГСЧС в Київській області.

Стало відомо, що повідомлення про пожежу біля села Кайнари надійшло в оперативно-диспетчерську службу Яготинського району.

По прибуттю на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла в автомобілі “ВАЗ 2110” і поширилася на поле з ячменем на площі 1 га.

Пожежа була локалізована і повністю ліквідована протягом короткого часу. Для гасіння пожежі залучалися 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.

Нагадаємо, в Броварському районі виявлено загоряння торфу на площі 1,2 га. У зв’язку з цим на позачерговому засіданні районної комісії обговорювалися заходи щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації місцевого рівня.

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