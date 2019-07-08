​Вбивство співробітниці Верховної Ради: з’явилися нові подробиці і фото з місця

Біля тіла вбитої у кукурудзяному полі гардеробниці ВР 66-річної Антоніни Шпір, не було її речей.

На шиї пенсіонерки залишилася смуга від предмета, яким її могли душити, а на полі були помітні сліди волочіння.

За інформацією “Києва Оперативного”, жінка вийшла з маршрутки Фастів – Юрівка і пішла через кукурудзяне поле. Коли тіло знайшли, нічого з її речей поруч не було.

Антоніну знають і пам’ятають усі парламентські журналісти.

“Вона працювала в гардеробі з 1-го входу. Асоціюватися з людиною-оптимістом, вкрай рідко можна було побачити її в поганому настрої. Завжди з легким мейкапом, акуратною зачіскою. А ось якогось багатства, дорогих прикрас на ній ніколи не було”, – згадує журналіст “КП” в Україні” Олена Галаджій.

У Раді загибла працювала досить давно.

“Два скликання, так точно. Більшість із нас знала по імені, якщо бачила, що журналіст чимось спантеличений, засмучений, то завжди розпитувала і втішала. За подіями в сесійній залі стежила з екрану маленько телевізора, який стояв біля неї в гардеробі”, – розповідає Олена.

Ще кажуть, що Антоніна влаштувала на місце гардеробниці в Раду також свою племінницю, щоб та могла підробити, коли закінчувала вуз. Жінка по-материнськи опікала студентку.