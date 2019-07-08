«Конкурс втратив демократичні принципи» Познер заявив про вихід з журі премії ТЕФІ

Тележурналіст Володимир Познер заявив, що виходить зі складу журі Комітету індустріальних телевізійних премій і відмовляється від будь-якої участі в премії ТЕФІ.

«Сьогодні, з моєї точки зору, ТЕФІ втратив своє загальнонаціональне значення, позбувся того статусу, яким він безумовно мав, став абсолютно рядовим призом серед десятків інших. Виходячи з вищесказаного, я відмовляюся від будь-якої участі як в самому конкурсі, так і в журі Комітету індустріальних телевізійних премій», — написав Познер.

Він нагадав, що премія ТЕФІ була започаткована фондом «Академія російського телебачення» (АРТ) в 1994 році з головним завданням проводити щорічний конкурс кращих телевізійних робіт Росії. З 2014 року організатором конкурсу виступає некомерційне партнерство «Комітет індустріальних телевізійних премій». На думку журналіста, конкурс втратив «демократичні принципи, які спочатку лягли в його основу».