З Росії депортують біженця, допомагав опозиції в Того. Йому загрожує смертна кара

Біженця з Того (Африка) Бозобэйиду Батома, який допомагав опозиції під час протестів на батьківщині, депортують з Росії. Таке рішення прийняло УМВС Росії по Брянській області, пише «МБХ Медіа» з посиланням на дані благодійної організації «Громадянське сприяння».

Бозобэйиду Батома — колишній гвардієць бойового підрозділу президента республіки Того. Він брав участь у розгоні антиурядових протестів, після яких відпустив двох затриманих (їм загрожувала смертна кара), а також відмовився взяти участь в операції з ліквідації лідера опозиції.

За непокору наказу Батому заарештували і направили у в’язницю, де він піддавався тортурам, пише видання. У 2014 році Батома втік з країни і прибув у Росію в пошуках притулку. Російські влади чоловікові відмовили в наданні статусу біженця, назвавши «домислами» інформацію про те, що той перебуває в розшуку. У вересні 2016 року Батома подав заяву на тимчасовий притулок в Росії, але і в цьому статусі йому відмовили.

У 2018 році Управління Верховного комісара ООН у справах біженців визнало його особою, яка потребує міжнародного захисту. Планувалося, що його переселять у третю безпечну країну, однак процедуру завадили зміни на політичному рівні. Не дочекавшись переселення, Батома вирішив звернутися за допомогою до Білорусі, але і там йому відмовили, після чого вислали назад в Росію.

20 червня 2019 року Батома прибув в Центр тимчасового утримання іноземних громадян в Брянській області. Там з’ясувалося, що за два дні до приїзду УМВС по Брянській області вирішив депортувати біженця на батьківщину.

Передбачається, що Батому відправлять до Того вже 7 липня з аеропорту Домодєдово. «У разі повернення на батьківщину Бозобэйиду Батому з великою ймовірністю чекає негайне взяття під варту, нелюдські тортури і, ймовірно, смерть», — йдеться в повідомленні «Цивільного сприяння».