Данилюк зізнався, що бажає стати прем’єр-міністром. Відео

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олександр Данилюк зізнався, що бажає стати прем’єр-міністром, передає zrada.today.

Про це він заявив в інтерв’ю ТСН, відповідаючи на запитання, чи не хотів би він зайняти прем’єрське крісло “в перспективі”.

“Не буду брехати, що мене це не цікавить”, – сказав Данилюк.

Крім цього політик розповів, як саме познайомився Петром Порошенком. За словами Данилюка у нього виник конфлікт з 5-им президентом України, коли той ще був міністром економіки в часи Януковича. Як запевняє секретар РНБО, непорозуміння виникло через те, що Порошенко лобіював інтереси компанії “Богдан”. Однак, тоді, Петро Олексійович проігнорував заклики Данилюка перестати наживатися шляхом своїх “особливих” повноважень.