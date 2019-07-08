Розчленував і викинув: в Запоріжжі чоловік по-звірячому вбив жінку

У Запоріжжі відбулося страшне вбивство: чоловік убив жінку, розчленував її тіло, і частини його викинув. Про це повідомили у прес-службі поліції Запорізької області.

“3 липня зловмисник за місцем свого проживання під час раптово виниклого конфлікту з малознайомою жінкою, вдарив її по голові і ліг спати. Від отриманої травми потерпіла померла. На наступний день чоловік розчленував тіло, і деякі частини викинув”, – розповіли у відомстві.

Злочинця, яким виявився 41-річний місцевий житель, затримали. Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.