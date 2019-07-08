У Києві сьогодні пройде 21 саміт Україна – ЄС

Сьогодні у столиці України буде проведений 21 саміт за участі Президента України, Президента Європейської Ради та Президента Єврокомісії.

Про це було повідомлено на сайті глави держави.

Як повідомляється, Володимир Зеленський, Дональд Туск та Жан-Клод Юнкер обговорять безпекові питання, пріоритети політичних, економічних і соціальних реформ, стан імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Зустріч відбудеться, уже традиційно, в Маріїнському палаці, а за результатами саміту буде ухвалено спільну заяву.

Нагадаємо, що вчора Зеленський і Туск відвідали Луганщину.