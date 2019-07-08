Розведення сил в Станиці: що відбувається на лінії розмежування

Місцеві жителі та спостерігачі ОБСЄ на ділянці розведення в районі Станиці Луганській розповіли про ситуацію на лінії розмежування на ранок 8 липня. Про це розповідає Liga.net, передає zrada.today.



Спостерігачі ОБСЄ бачили, що співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій України косили траву і видаляли рослинність уздовж дороги на північ і південь від колишньої передової позиції ЗСУ. Про це сьогодні повідомили в прес-службі ОБСЄ.

Вони також бачили бронеавтомобіль “Козак” і трьох саперів з металошукачами, які стояли біля дороги на відстані близько 350 метрів на північ від зазначеної вище позиції.

На ділянці між колишньої передової позицією ВСУ і колишньої передової позицією сепаратистів двоє членів міжнародної організації повідомили команді місії про те, що вони готові надавати допомогу цивільному населенню з медичними проблемами, яке перетинає міст.

За даними ОБСЄ, на ділянці розведення спостерігачі бачили, щонайменше, п’ятьох бойовиків з блакитними нарукавними пов’язками з написом “СЦКК” поблизу блокпоста на південь від моста в Станиці Луганській (15 км на північний схід від Луганська).