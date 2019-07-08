Росспоживнагляд протягом місяця займеться розробкою правил користування телефонами в школах, які можуть включати в себе заборону для учнів на такі пристрої. Про це заявила глава Росспоживнагляду Анна Попова, додавши, що відповідні пропозиції будуть готові до початку нового навчального року. Розглянути можливість заборони телефонів в школах на засіданні ради запропонувала спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко.

Нічого нового в таких пропозиціях немає. Люди живуть у минулому столітті, діти куди більш просунуті, ніж ці дві дами. Треба Прямо сказати, вони просто дрімучі.

Ось дружина олігарха Алтушкина, яка живе в Лондоні, запропонувала писати в школах гусячими перами. В принципі теж треба підтримати, тому що кульковими ручками і маркерами діти изрисовывают стіни і парти. Це їм теж заважає вчитися, як і телефони, на які нарікає Матвієнко.

Але насправді дітей треба вчити… І не з засмальцьованим вже з роками підручниками або глобусам зразка минулого століття. Телефон, як і кулькова ручка, дуже зручна річ в освітньому процесі, і їх треба просто правильно використовувати. Проблема исписывания парт і стін, так само як і проблема зависання в телефоні, це питання не до учнів, а вчителям і авторам освітніх стандартів. Чому дітям нецікаво те, що говорить вчитель, а цікаво те, що пишуть у «ВКонтакте»? Якщо заборонити телефон, вчитель цікавіше не стане. Заняття вони собі знайдуть… Будуть не переписуватися, а плюватися на уроках з старих добрих трубочок.

А ще одна проблема в тому, що сучасні діти можуть самі навчати вчителів. Школа не встигає за прогресом. Тому і йдуть суперечки про те, яким у підручнику показано Сталін і ніхто не говорить про те, що діти напевно знають про Сталіна зовсім не те, що написано в нудному підручнику.