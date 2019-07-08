Фірма Смешко незаконно купила базу відпочинку на чорноморському узбережжі

ТОВ «Бізнес консалтинг центр», одним із власників якого є лідер партії «Сила і честь» Ігор Смешко, купило з порушенням законодавства 1,3 га землі на чорноморському узбережжі в Рибаківці Миколаївської області. Як повідомляє миколаївський «Центр журналістських розслідувань», ще одним засновником компанії є дружина Смєшко, Юлія – на двох їм належить більше 60% компанії.

Так, за приватизовану ділянку, розташований на самому

узбережжі, фірма платить низький земельний податок в сумі 1,75 тис. грн в рік. На

питання, чому так мало, сільський староста Рибаківки Олександр Антоненко

відповів, що нормативно-грошову оцінку землі перевірили, тому береться

середня для Миколаївської області ставка, з якого нараховується податок. «Для

порівняння, у Коблево, де провели оцінку, власники подібного ділянки платять 48

тис. грн у рік, а в Морському – 16 тис. грн», – йдеться в розслідуванні.

На цій ділянці розташована база відпочинку «Платан», що належить

фірмі «Бізнес консалтинг центр». База знаходиться на першій лінії, в 50 метрах від

моря.

При СРСР на місці бази відпочинку «Платан» був пансіонат для

миколаївської партійної номенклатури. При незалежній Україні територію бази

розділили: частину віддали обласному дитячому санаторію «Південний», частина –

обласній комунальній фірмі «Зелене господарство». На початку 2004 року обласні

влада вирішила продати «Платан», і внесли його до списку на приватизацію.

«В середині листопада того ж року був призначений аукціон з

продаж бази, а вже в середині грудня право власності на колишнє

комунальне майно було оформлене на «Бізнес консалтинг центр». На той

момент Смешко очолював Службу безпеки України. В складі засновників

фірми його тоді не було, але там значилася його дружина Юлія Смешко і сестра Інна

Щупаковская. Смешко з’явився в числі засновників фірми «Бізнес-консалтинг центр»

значно пізніше, на початку 2019 року», – йдеться в розслідуванні.

Сам під базою ТОВ «Бізнес консалтинг центр» купило пізніше –

через п’ять років. Так, у жовтні 2009 року рішенням голови Березанської РДА

підприємство спочатку отримала землю в оренду, а в березні 2010 року заступник

глави району своїм розпорядженням затвердив грошову оцінку землі і дозволив

викупити ділянку. Фірма з Києва, яка робила оцінку, оцінила 1,3 га в 543

тис. грн, що тоді відповідало $67-68 тис. У липні 2011 року фірма отримала

держакт на землю.

«В реєстрі судових рішень Центр знайшов інформацію, що в

2007 року 1 га навіть не на самому узбережжі Рибаківки оцінювали дорожче – 546 тис.

грн. В іншому судовому рішенні є інформація, що в 2012 році 17 соток

оцінили 103 тис. грн», – зазначають журналісти.

Вони знайшли в реєстрі судових рішень приклади справ, у яких

судді, посилаючись на рішення і постанови Верховного суду, трактували подібні

дії як такі, що суперечать закону, і повертали ділянку у власність

держави.

Так, Миколаївська місцева прокуратура №1 звернулася до

підприємцям, яким розпорядженням Березанської РДА дозволили викупити в

2013 році на узбережжі, в зоні відпочинку «Рибаківка», ділянка площею 17 соток,

на якому знаходилося кафе. Суд зробив висновок: «… при прийнятті спірного

розпорядження не були дотримані положення земельного та водного законодавства,

оскільки спірна земельна ділянка відноситься до категорії земель державної

власності, розташований у прибережній захисній смузі, передача якої в

приватну власність прямо заборонена законом».

У рішенні суду зазначено, що розпорядження голови

Березанської РДА було незаконним. Також суддя звернув увагу прокурора на

зловживання керівника району своїм службовим становищем.

«Ці 17 соток знаходяться прямо навпроти ділянки, який

приватизувала фірма «Бізнес консалтинг центр» – на декілька метрів

північніше. Тільки в 17 соток в прокуратурі звернули увагу і почали повертати

їх у держвласність, а на ділянку, якою володіли на той момент родичі

генерала СБУ, – немає», – наголошується в розслідуванні.

За даними журналістів, зараз база «Платан» огороджена з

всіх сторін, має доглянуту територію, з якої має прямий вихід на пляж.

Тут розміщується два корпуси: триповерховий та двоповерховий кам’яний будинок

дерев’яний котедж. Між корпусами є господарські будівлі, дитячі та

спортивні майданчики. База користується популярністю серед відпочиваючих. Ціни тут

від 960 грн за номер до 2,9 тис. грн за котедж.

Як зазначив місцевий підприємець Олегом Листопадом,

який вже 12 років керує базою, він взяв «Платан» в оренду у «Бізнес

консалтинг центру» ще в 2007 році і продовжує її орендувати. При цьому він зазначив,

що сам Смешко іноді з’являється на цій базі відпочинку.