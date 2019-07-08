Вищий антикорупційний суд отримав нове приміщення

Вищий антикорупційний суд та Регіональне відділенням Фонду державного майна України у м. Києві підписали договір, на підставі якого суд буде забезпечено приміщенням за адресою просп. Перемоги, 41, у м.Києві. Про це повідомив портал Судової влади України.

Раніше було прийнято рішення про тимчасове розміщення суду в приміщеннях за адресами вул. Хрещатик, 42, А, та пров.Хрестовий,4,А, площа яких є недостатньою для роботи Антикорупційного суду.

Нагадаємо, загальні збори суддів Вищого антикорупційного суду вирішили, що Антикорсуд розпочне роботу 5 вересня 2019 року.

Сьогодні тривають підготовчі заходи, а саме розробка та затвердження організаційно-розпорядчих документів, конкурсний добір персоналу апарату ВАС та забезпечення матеріально-технічних умов для роботи.

: ukrainepravo.com

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