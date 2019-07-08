«Хвороба змінила його»: в ПЦУ відреагували на інтерв’ю Філарета російським пропагандистам

У Православній Церкві України відреагували на інтерв’ю владики Філарета для російського телеканалу «Росія 24», де той розкритикував Томос та діяльність ПЦУ.

На думку заступника голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ архиєпископа Євстратія (Зорі), Москва принижує і знищує Філарета, а «хвороба» владики зробила його союзником росіян у боротьбі проти Томосу.

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.

“Хвороба змінила його невпізнанно. Ззовні нібито все залишилося звичним. Але я не можу собі навіть уявити, щоби НАШ Патріарх давав інтерв‘ю кремлівським пропагандистам, знаючи, для чого воно їм потрібне – щоби далі руйнувати Україну” – зазначив архиєпископ Євстратій.

Архиєпископ підкреслив, кремлівські спецслужби мстять Філарету за розрив зв’язків із ними.

«Користуючись хворобою Патріарха Москва принижує і нищить його, а він цього вже не здатен зрозуміти. Спецслужби Кремля мстяться за те, що він колись порвав з ними. Зараз, через багато років, з‘явилася нагода відплатити, зробивши так, що їхній ворог сам себе нищить і принижу».

«Ми стали першими і єдиними російськими журналістами, з якими погодився зустрітися розкольник Денисенко», «Виходить, що нові, червневі тези Філарета практично дослівно повторюють все те, про що представники РПЦ говорили ще на початку релігійно-політичного проекту Томос» – з радістю рапортує кремлівська пропагандистка …

Все це чітко вкладається в стратегію МП по Україні», – написав представник ПЦУ, закликавши молитись за здоров’я владики Філарета.

Додамо, що в інтерв’ю пропагандистському телеканалу Філарет заявив, що Предстоятель ПЦУ і екс-президент Петро Порошенко його зрадили і нагадав, нібито він повинен був керувати Церквою в Україні, а Митрополит Єпіфаній – за кордоном. Журналісти же використовували фрази про «розкольника Денисенка», про новий «релігійний розкол» і Томос як «релігійно-політичний проект».

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