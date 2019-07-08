“Зграя злодіїв та шахраїв”, – російський суд не побачив образи для Єдиної Росії

Сармановский районний суд Татарстану припинив справу стосовно місцевого жителя Максима Сьоміна, який назвав політичну партію в РФ “Єдину Росію” «зграєю, злодіїв та шахраїв», за статтею про неповагу до влади (частина 3 статті 20.1 КоАП) за відсутністю складу правопорушення. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на російське ЗМІ.

У документі говориться, що Сьомін під ім’ям «Злий помбур» розмістив у «ВКонтакті» заяви, які містять «негативну оцінку діяльності» політичної партії, в тому числі її членів, і представників влади. Назва партії при цьому не уточнюється.

Відзначається, що висловлювання були розміщені в групі під назвою «типовий Джаліль» 29 травня о 9:44. У ньому Сьомін називає партію «Єдина Росія» і її членів «зграєю, сбродом злодіїв і шахраїв», які «жеруть і не червоніють». В кінці поста наводиться адреса і фраза «якщо ти чоловік, ти знайдеш мене!».