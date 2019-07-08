Медики назвали симптоми передозування вітаміном D

Медики з Великобританії представили до уваги симптоми, пов’язані з можливим передозуванням вітаміном D. Серед ознак поява нудоти і часте сечовипускання. Стаття відповідного змісту опублікована у виданні Express.Вітамін D допомагає регулювати кількість кальцію і фосфату в організмі, приносячи ряд переваг для здоров’я, таких як підтримання здоров’я кісток, зубів і м’язів.

Більшість людей отримують досить важливого речовини від впливу прямих сонячних променів, але деякі особи здійснюють прийом його у вигляді добавок, що може становити потенційно серйозні ризики для здоров’я.

Основним наслідком передозування є накопичення кальцію в крові (гіперкальціємія), що викликає нудоту і блювоту, слабкість і часте сечовипускання. Симптоми здатні прогресувати до болю в кістках і проблем з нирками, таких як утворення каменів.

Згідно з рекомендаціями, не слід приймати більше 100 мкг вітаміну D день. Це стосується і дорослих, в тому числі вагітних і годуючих жінок, літніх людей і дітей віком від 11 до 17 років.

Від 1 року до 10 років дозування повинне становити не більше 50 мкг. У немовлят до 12 місяців норма – 25 мкг день.

За словами лікарів, кращим рішенням все ж є вживання продуктів, що містять вітамін D, серед яких жирна риба, така як лосось, тунець, скумбрія і сардина.

Яєчний жовток не менш хороший в цьому відношенні, так як містить кальцій. Дві поживних речовини працюють спільно, покращуючи здоров’я кісток і очей. Червоне м’ясо, печінка також багаті важливою речовиною.