В ОБСЄ звинуватили Росію в окупації частини Грузії

Росію визнали винною в окупації частини Грузії, порушення прав людини на грузинських територіях і нарощування військової присутності. Резолюцію із звинуваченнями на адресу Москви підтримав Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Трансляція засідання доступна на YouTube-каналі ПА ОБСЄ.

У тексті йдеться про підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії, а також міститься заклик до РФ скасувати рішення про визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії.

Автором документа стала грузинська парламентарій Софіо Кацарава.