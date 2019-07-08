Вавилон включили в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Стародавнє місто Вавилон, розташований на території сучасного Іраку, включений в список об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Таке рішення прийнято на 43-й сесії Комітету Всесвітньої спадщини.

Вавилон — одне з міст Стародавньої Месопотамії, що розташовувався в історичній області Аккад. Він був важливим політичним, економічним, культурним і релігійним центром Стародавнього світу.

Стародавнє місто було столицею двох видатних царів давнину — Хаммурапі (1793-1750 до н. е..), який ввів один з найперших в світі звід законів, і Навуходоносора (605-562 до н. е..), який створив Висячі сади Вавилона, вважаються одним із семи чудес Світла.

В даний час руїни міста розташовані в 90 км на південь від Багдада. Територія руїн становить 10 кв. км. Були проведені археологічні розкопки лише 15% від загальної території.

Вавилон був оголошений археологічним пам’ятником в 1935 році.

«Навколо Світу. Україна» писав про номінантів на включення в Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 2019.

За матеріалами «Кореспондент»

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