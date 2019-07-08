Ожиріння стає одним з головних факторів розвитку раку

Ожиріння вчені називають новим палінням, оскільки саме через нього зараз виникає багато ракових захворювань. Раніше одним з ключових факторів розвитку онкологічних патологій було паління, зараз це зайва вага. Оскільки куріння стає все менш популярним і поширеним, а ось зайва вага – це величезна проблема сучасної цивілізації.

Кількість людей, які мають зайву вагу, щороку невпинно збільшується. Саме ожиріння є фактором ризику виникнення 13-ти різних типів раку: кишечника, нирок, яєчників, печінки тощо. Про це повідомляє британська благочинна організація по боротьбі з раком CancerResearchUK.

Особливо небезпечним, на думку вчених і лікарів, є дитяче ожиріння. І якщо раніше вказувалося на небезпеку поширеності пасивного куріння серед дітей, то тепер акцент робиться на нездоровому харчуванні і пасивному способі життя, що призводить до появи зайвої ваги і з часом – до ожиріння.

Боротьба з ожирінням – це комплексна проблема. Її вирішувати треба як на рівні сім’ї, так і на рівні держави. Мова йде про заборону чи обмеження реклами нездорової їжі, проведення роботи з виробниками щодо зменшення кількості цукру в продуктах тощо.

: itmed.org

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.