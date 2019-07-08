Майже 150 будинків Печерського району залишилися без води

Станом на ранок 8 липня у Печерському районі від водопостачання аварійно відключені 144 житлові будинки.

Про це інформує Печерська РДА.

– За інформацією центральної диспетчерської служби «ГородОК», причинами відключення від гарячого водопостачання є пошкодження тепломережі після г/в, пошкодження теплокамери, перекладка тепломережі, пошкодження трубопроводу, пошкодження у будинку, – зазначили у райдержадміністрації.

У разі виникнення питань щодо стану центрального опалення, гарячого та холодного водопостачання за детальною інформацією радимо звернутись за телефонами міських служб:

контакт-центру 1551;

«гарячої лінії» з питань ЖКГ – 1557 (044 500 1557);

«гарячої лінії» комунального концерну «Центру комунального сервісу» – (044) 247-40-40;

ПрАТ «АК «Київводоканал» за тел.: (044) 202-02-02 або 1581;

диспетчерської служби Печерського району – (044) 290-98-22 з питань ЖКГ та за тел.: (044) 290-98-24 з питань центрального опалення.

: vechirniy.kyiv.ua

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