Тіна Кароль похизувалася у новій прозорій сукні: фанати у захваті

Тіна Кароль зображена в стильному вбранні від Dolce & Gabbana

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка не так давно здивувала мережу новим сексуальним образом, з’явилася на публіці в напівпрозорому платті.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, новий образ Тіна Кароль презентувала в Instagram.

На знімку Тіна Кароль зображена у стильній сукні від Dolce & Gabbana зі шнурівкою на всю довжину наряду.

Стилісти Тіни Кароль розбавили образ співачки червоною помадою.

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