Стратегічна імпотенція

Виступ Набіулліної на Фінансовому форумі в Пітері з констатацією вичерпаності економічної моделі всього лише слабке віддзеркалення настроїв у верхах. Настрої ці майже панічні. Ситуація характеризується словами «катастрофа» і російським аналогом вираження «повне фіаско».

Тривога викликана руйнуванням державного управління і «відсутністю капітана на містку», внаслідок чого його повноваження приватизовані кланами. Головною потенційною загрозою вважається гострий соціальний конфлікт. Його вважають запрограмованим і розбіжності стосуються лише термінів. Оптимісти кажуть, що в запасі є пара-трійка років. Песимісти говорять про місяцях.

Президент знаходиться в інформаційному коконі. У його світі Росія успішно долає спад і справляється з усіма проблемами, а тому немає потреби що-небудь міняти. Путін зосереджений на зовнішній політиці. Зустріч з Трампом викликала в Кремлі позитивні очікування.

Ні силовики, ні технократи-прагматики не зацікавлені в порушенні інформаційної ізоляції президента. Вони зміцнюють свої позиції напередодні вирішальних сутичок. Силовики чинять вирішальний вплив на прийняття рішень, що викликано тим, що Путін більше довіряє «своїм». Причому в самій групі силовиків Колокольцев і Чайка скоріше інструменти, а не самостійні гравці. (У цьому сенсі останні арешти офіцерів ФСБ не сутичка двох відомств, а сутичка всередині одного відомства.)

Валерій Соловей, політолог