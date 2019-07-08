РБК повідомив про підготовку відставки глави Архангельської області Ігоря Орлова

Губернатор Архангельської області Ігор Орлов може покинути свій пост в рамках чергової ротації голів регіонів, повідомляє РБК, посилаючись на власні джерела.

Планову заміну губернаторів Кремль проводить двічі на рік — восени і навесні. Згідно закритих соцопитувань, які проводилися для адміністрації президента в жовтні–листопаді 2018 року і в березні 2019-го, Орлов входить у п’ятірку губернаторів з найбільш низькою оцінкою діяльності з боку населення. З жовтня по березень оцінки діяльності Орлова жителями регіону знизилися на 18 процентних пунктів. За підсумками березневих опитувань глава Архангельської області посів третє місце серед губернаторів, заміни яких жителі хочуть найбільше, і четверте — за рівнем недовіри громадян.

Один із співрозмовників агентства каже, що причина ймовірної відставки Орлова не в смітті (є зважаючи на протести проти будівництва полігону в Шиесе — прим. Znak.com), а у провалі вибудуваної ним системи управління, говорить один зі співрозмовників, близьких до адміністрації президента. У Орлова високий антирейтинг, в елітах розбрат, регіон близький до втрати управління, додає він.

У губернатора Архангельської області закінчується термін повноважень, відповідно, ключове питання для влади — обираємо він чи ні, каже політолог Віталій Іванов. «Відповідь однозначна — Орлов неизбираем. Шиес обнулив все», — підкреслює експерт.

Станція Шиес на стику Архангельської області і Республіки Комі майже рік є однією з гарячих точок країни. Тут, на станції, регіональні влади мають намір побудувати найбільший у Європі полігон для сміття площею близько п’яти тисяч гектарів. На нього будуть звозити ТКО з Москви і Московської області. З жовтня 2018 року жителі Северодвинск, Архангельська і проводять акції протесту проти будівництва полігону «Шиес».

На цьому тлі між губернатором Орловим і жителями регіону стався конфлікт. У березні в регіоні проходили мітинги, учасники яких вимагали відставки Орлова. Глава регіону у відповідь назвав людей, які вийшли на вулиці «шелупонью». 12 червня, в День Росії, Орлов виступав в Архангельську зі сцени. Люди освистали губернатора, кричали Орлову, що «Помор’я — не смітник» і «Забирайся!», «Йди!». Вже перед завершенням виступу Орлова чоловік із натовпу вигукнув, що губернатор Архангельської області — «шелупонь».