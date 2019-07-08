Влада повернулися до законопроекту про вилучення нерухомості для муніципальних потреб

Уряд РФ повернулося до розробки законопроекту щодо комплексного розвитку територій, в якому серед іншого міститься норма, що дозволяє примусово вилучати нерухомість для муніципальних потреб за ініціативою муніципалітетів, у тому числі житлові приміщення в багатоквартирних будинках, які не визнані аварійними. Про це сьогодні пише «Коммерсантъ».

Проект змін до Містобудівна кодекс щодо комплексного розвитку територій, був внесений до Держдуми минулого літа, а в листопаді пройшов перше читання. Після цього документ завис у Держдумі. За даними газети, 28 червня уряд вніс в нижню палату поправки до другого читання документа.

Документ вводить у законодавство поняття комплексного розвитку територій, під яким розуміється забезпечення при здійсненні містобудівної діяльності «гармонійного поєднання» різних видів дозволеного використання землі та об’єктів капітального будівництва, а також необхідної для їх функціонування інфраструктури.

Задля реалізації проектів з розвитку забудованих територій або комплексного розвитку передбачається можливість примусового вилучення нерухомості для муніципальних потреб. В якості підстави для такого рішення досить включення будинку, що підлягає знесенню або реконструкції в муніципальну адресну програму, при цьому механізми обґрунтування необхідності проведення таких робіт у документі не прописані.

В кінці червня громадська рада Мінбуду направив до Держдуми свою позицію з цього питання. На думку ради, примусове вилучення житлових приміщень у будинках, що не визнаних аварійними, як і інших житлових і нежитлових об’єктів, «необґрунтовано і не відповідає сучасній політиці захисту майнових та житлових прав громадян». Рада при Мінбуді пропонував виключити із законопроекту норми про примусове вилучення житлової нерухомості громадян (за винятком аварійної) за ініціативою муніципалітету.