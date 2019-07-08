Представник Зеленського пообіцяв, що рішення по закону про імпічмент скоро буде прийнято

Президент України Володимир Зеленський прийме рішення щодо закону про тимчасові слідчі комісії (ТСК) з розділом про імпічмент глави держави в найближчий час. Про це повідомив в понеділок представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, передає Zrada.today.

“Це не закон про імпічмент, це закон про тимчасові слідчі комісії. Закон про імпічмент був внесений президентом України і не був навіть включений до порядку денного. Що стосується самого закону, то, безумовно, президент розуміє всю складність і важливість закону, прийнятого Верховною Радою , і має потребу в більшій кількості часу для його вивчення. Думаю, що рішення також буде оприлюднено найближчим часом “, – заявив Стефанчук.

При цьому на зауваження спікера Ради Андрія Парубія про те, що президент Зеленський довго вивчає документ, Стефанчук відповів, що колишній президент Петро Порошенко також брав додатковий час для вивчення законів. “Деякі закони пролежали без підпису президента більше двох з половиною років. Але таких листів і звернень до адміністрації президента щодо негайного підписання ми чомусь в канцелярії не бачили”, – сказав Стефанчук.