Житель Татарстану образив у паблике «Єдину Росію» і уникнув покарання

У Татарстані адміністративний суд припинив справу про неповагу до влади щодо Максима Сьоміна, який образив у Мережі «Єдину Росію» і її членів. На це у своєму телеграм-каналі звернув увагу глава правозахисної групи «Агора» Павло Чиков.

Поліцейські встановили, що 29 березня Сьомін залишив повідомлення в групі «Типовий Джаліль» в соцмережі «ВКонтакте», які стосувалися єдиноросів. У протоколі було вказано, що він розмістив «висловлювання, що містять негативну оцінку діяльності політичної партії, в тому числі й осіб, які є членами цієї партії, і представників влади». «Медиазона» пише, що чоловік назвав «Єдину Росію» «збродом злодіїв та шахраїв» (орфографія збережена — прим. ред.).

Але Сармановский районний суд Республіки Татарстан вважав, що «негативність оцінки діяльності тієї чи іншої партії, її членів, а також представників влади, що міститься у висловлюваннях, не є ознакою об’єктивної сторони правопорушення». У зв’язку з цим справу закрили, повідомляється на сайті суду.