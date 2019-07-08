«Команда Гудкова» звинуватила самовисуванців на виборах до Мосміськдуми в підробці підписів

Подані заяви в СКР і прокуратуру

Кандидати в депутати Московської міської думи політик Дмитро Гудков, голова столичного осередку «Партії змін» Олександр Соловйов і Дмитро Клочко звернулися до московського управління слідчого комітету з вимогою провести перевірку щодо самовисуванців Романа Бабаяна, Наталії Починок, Катерини Ігнатової і Сабіни Цвєткової, підтримуваних на виборах московською мерією. У своїх заяви на СКР (є в розпорядженні Znak.com) опозиційні кандидати наполягають, що Бабаян, Починок, Ігнатова і Цвєткова не проводили цієї передвиборчої кампанії, а підписи виборців, які вони здали в міський виборчком, — «підробка, описана в частині 2 статті 142 КК РФ („Підробка підписів виборців“)». Про це Znak.com розповіли Гудков, Соловйов і Клочков.

За словами кандидатів у депутати Мосміськдуми, свої заяви вони також направили в столичну прокуратуру і міський виборчком. Члени «команди Гудкова» вимагають, щоб самовисуванці Роман Бабаян, Наталія Починок, Катерина Ігнатова і Сабіна Цвєткова «добровільно знялися з виборів». В іншому випадку Гудков, Клочков і Соловйов готові відстоювати свою правоту в суді, де планують довести, що самовисуванці, підтримувані мерій Москви, здали в виборчком підроблені підписні листи, а значить не можуть бути зареєстровані в якості кандидатів у депутати Мосміськдуми.

Нагадаємо, екс-депутат Держдуми Дмитро Гудков балотується на виборах у Мосміськдуму від 5-го округу (Філевський парк, Хорошево-Мневники, частина району Щукін), де його конкурентом може стати ведучий телеканалу ТВЦ Роман Бабаян, Олександр Соловйов йде на вибори від 3-го округу (Митино, Покровське-Стрешнево, частина району Щукино), де висунулася дружина голови президії «Офіцерів Росії» Антона Цвєткова Сабіна Цвєткова, Дмитро Клочко висунувся на вибори від 14-го округу столиці (Олексіївський, Бутирська, Мар’їна роща, Останкінський, Ростокино), де його конкурентом може стати ректор Російського державного соціального університету Наталія Починок і глава муніципального округу Марина гай Катерина Ігнатова.

Минулої суботи завершився термін надання в Московський міський виборчком документів для реєстрації кандидатів у депутати Мосміськдуми. Раніше про своє бажання взяти участь у виборах в цілому заявляли 417 людей, 21 з яких — діючі парламентарі. Щоб бути зареєстрованими, кандидатам необхідно було здати у виборчком близько 5 тис. підписів виборців. Протягом 10 днів виборчком призначить проведення комісії по кожному з кандидатів, яка визначить, чи будуть прийняті підписні листи чи ні, зареєструють кандидата в депутати чи ні.

Вибори в Мосміськдуму відбудуться 8 вересня, всі 45 депутатів будуть обрані по одномандатних округах.