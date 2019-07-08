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Кремль розгляне пропозицію Зеленського про переговори в новому форматі в Мінську

08.07.2019

Росія поки не готова дати відповідь на запрошення президента України Володимира Зеленського до переговорів по врегулюванню ситуації на окупованих територіях за участю Великобританії, США, ФРН, Франції, але обов’язково вивчить цю пропозицію. Про це заявив в понеділок прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Zrada.today.

“Я поки не готовий відповідати, це абсолютно новий формат”, – сказав він. “Потрібно зрозуміти, чи є перспективи у такої зустрічі, потрібно зрозуміти, що це за новий формат пропонується”, – пояснив Пєсков. “Це нова ініціатива. Безумовно, вона буде розглянута, але поки не можу дати якусь реакцію”, – повторив він.

“США не є учасниками нормандського процесу, і як бути з мінських домовленостей, під якими стоять підписи учасників нормандського процесу, але не стоять підписи ніяких представників США”, – заявив прес-секретар.

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