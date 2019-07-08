Кремль розгляне пропозицію Зеленського про переговори в новому форматі в Мінську

Росія поки не готова дати відповідь на запрошення президента України Володимира Зеленського до переговорів по врегулюванню ситуації на окупованих територіях за участю Великобританії, США, ФРН, Франції, але обов’язково вивчить цю пропозицію. Про це заявив в понеділок прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Zrada.today.

“Я поки не готовий відповідати, це абсолютно новий формат”, – сказав він. “Потрібно зрозуміти, чи є перспективи у такої зустрічі, потрібно зрозуміти, що це за новий формат пропонується”, – пояснив Пєсков. “Це нова ініціатива. Безумовно, вона буде розглянута, але поки не можу дати якусь реакцію”, – повторив він.

“США не є учасниками нормандського процесу, і як бути з мінських домовленостей, під якими стоять підписи учасників нормандського процесу, але не стоять підписи ніяких представників США”, – заявив прес-секретар.