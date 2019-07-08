Океан поглинув острів біля узбережжя Пакистану

Невеликий острівець Залзала сформувався в 2013 році біля узбережжя портового міста Гвадар, коли руйнівний землетрус силою 7,7 бала обрушилися на провінцію Белуджистан у Пакистані забрав життя 825 чоловік.

Залзала з’явився в результаті виверження підводного «грязьового вулкана», але поступова ерозія, викликана припливами про відливами, знову занурила його у воду.

Раптова поява острова і його поступове руйнування можна простежити на знімках NASA.

Експрес-інформація по країні

Пакистан – держава, розташована в Південній Азії.

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Найбільші міста: Ісламабад, Карачі, Лахор

Столиця – Ісламабад

Форма правління – федеративна ісламська президентська республіка

Територія – 803 940 км2 (34-я в світі)

Населення – 207,774 млн чол. (6-я в світі)

Офіційна мова – урду та англійська

Релігія – іслам

ІЛР – 0,538 (147-я в світі)

ВВП – $984,205 млрд (26-я в світі)

Валюта – пакистанська рупія

Межує з: Іраном, Афганістаном, Китаєм, Індією

Квітень 2013

Вересень 2013

Острів Залзала моментально став визначною пам’яткою для туристів і місцевих жителів, які відвідували цей район незважаючи на те, що з тріщин в ґрунті виділявся токсичний горючий газ. Поверхня острова була вкрита мертвою рибою і являла собою суміш бруду, піску і каменів.

Залзала був тривіальним побічним продуктом смертельного стихійного лиха, але став постійним нагадуванням про нього, незважаючи на поступову ерозію.

Коли острів тільки сформувався, його розміри становили близько 20 метрів у висоту, 90 метрів в ширину і 40 метрів у довжину.

Перші знімки були зроблені супутниками NASA Earth Observing-1 і Landsat 8 всього через кілька днів після появи острова.

Білл Барнхарт — вчений з Геологічної служби США, вивчає землетрусу в Пакистані та Ірані, сказав, що насправді острів був просто великий купа бруду, вытолкнутой з морського дна.

За матеріалами Daily Mail

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