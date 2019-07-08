Океан поглинув острів біля узбережжя Пакистану

Невеликий острівець Залзала сформувався в 2013 році біля узбережжя портового міста Гвадар, коли руйнівний землетрус силою 7,7 бала обрушилися на провінцію Белуджистан у Пакистані забрав життя 825 чоловік.
Залзала з’явився в результаті виверження підводного «грязьового вулкана», але поступова ерозія, викликана припливами про відливами, знову занурила його у воду.
Раптова поява острова і його поступове руйнування можна простежити на знімках NASA.
Експрес-інформація по країні
Пакистан – держава, розташована в Південній Азії.
Прапор
Герб
Найбільші міста: Ісламабад, Карачі, Лахор
Столиця – Ісламабад
Форма правління – федеративна ісламська президентська республіка
Територія – 803 940 км2 (34-я в світі)
Населення – 207,774 млн чол. (6-я в світі)
Офіційна мова – урду та англійська
Релігія – іслам
ІЛР – 0,538 (147-я в світі)
ВВП – $984,205 млрд (26-я в світі)
Валюта – пакистанська рупія
Межує з: Іраном, Афганістаном, Китаєм, Індією
Квітень 2013
Вересень 2013
Острів Залзала моментально став визначною пам’яткою для туристів і місцевих жителів, які відвідували цей район незважаючи на те, що з тріщин в ґрунті виділявся токсичний горючий газ. Поверхня острова була вкрита мертвою рибою і являла собою суміш бруду, піску і каменів.
Залзала був тривіальним побічним продуктом смертельного стихійного лиха, але став постійним нагадуванням про нього, незважаючи на поступову ерозію.
Коли острів тільки сформувався, його розміри становили близько 20 метрів у висоту, 90 метрів в ширину і 40 метрів у довжину.
Перші знімки були зроблені супутниками NASA Earth Observing-1 і Landsat 8 всього через кілька днів після появи острова.
Білл Барнхарт — вчений з Геологічної служби США, вивчає землетрусу в Пакистані та Ірані, сказав, що насправді острів був просто великий купа бруду, вытолкнутой з морського дна.
За матеріалами Daily Mail
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