Порошенко: На Саміті Україна-ЄС має вирішитися питання азовського пакету санкцій

Лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що на Саміті Україна-ЄС має вирішитися питання азовського пакету санкцій. Він також подякував Дональду Туску за підтримку України впродовж останніх п’яти років. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис п’ятого президента України у соціальній мережі фейсбук.

Порошенко пише: «Вдячний доброму другу України Дональду Туску за те, що він протягом останніх п’яти років докладав максимум зусиль заради нашої країни.

Я з приємністю констатую, що чотири секторальні союзи — енергетичний, цифровий, шенгенський і митний — є основою нашого подальшого прогресу в європейській інтеграції».

Лідер «Європейської солідарності» також наголосив, що під час Саміту Україна-ЄС має вирішитися питання азовського пакету санкцій, адже Росія не виконала рішення Міжнародного арбітражу у Гамбурзі, не звільнила наших моряків та кораблі.

«Дуже важливо, щоб під час Саміту Україна-ЄС було вирішено питання азовського пакету санкцій. Росія не виконала рішення Міжнародного арбітражу у Гамбурзі, не звільнила наших моряків та кораблі, і важливо, щоб зараз азовський пакет санкцій у випадку невиконання Росією цих вимог був обов’язково застосований. Я сподіваюся, що буде прийняте рішення про відновлення фінансування Донбасу і Азовського узбережжя. Також ми пропонували декілька проектів по Херсону і Маріуполю», – написав Петро Порошенко.

Закінчуючи допис п’ятий президент України заявив, що надзвичайно важливим для України є те, щоб напрацювання, які були зроблені, обов’язково були продовжені і прогрес у євроінтеграції зберігався.

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Нагадаємо, що лідер “Європейської солідарності” Петро Порошенко дав президенту Володимиру Зеленському поради перед самітом Україна-ЄС.

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