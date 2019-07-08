Олександр Данилюк хоче стати прем’єр-міністром

Олександр Данилюк

Призначений у травні цього року секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Данилюк підтвердив свою зацікавленість у посаді прем’єр-міністра країни. Про це він заявив в інтерв’ю «ТСН».

«Не буду брехати, що мене це не цікавить… Я говорив про

цю посаду ще в 2014 році з Порошенком. У 2014 році ми про це говорили, але

з політичних міркувань цього не сталося», – розповів секретар РНБО,

підкресливши, що його нинішня посада не є «політичним засланням».

Данилюк також зазначив, що у нього з чинним прем’єром

Володимиром Гройсманом виникав конфлікт з-за керівництва Державної

фіскальною службою.

«Я сприймав його бажання стати незалежним прем’єр-міністром, але я не сприймав, що з-за цього він йшов на певні поступки. Наприклад, з Державної фіскальної службою. Призначити людину, який наближений до нього і який буде працювати корупційно. І коли я намагався його збити — виникав конфлікт», — розповів він.

Раніше SKELET-info, що Данилюк розповів, хто «кришує» контрабанду в Україні.