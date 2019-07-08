Дивне мерехтіння Зірки Таббі пов’язали з «поїданням» экзолун

Розташована в сузір’ї Лебедя і знаходиться на відстані 1480 світлових років від Сонця зірка KIC 8462852 в поданні не потребує. Вона стала однією з головних астрономічних сенсацій десятиліття, породивши гарячі суперечки і воскресивши найнеймовірніші гіпотези про неземне розумі.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що з незрозумілої причини світність зірки падала на величину до 22 відсотків, при цьому подібні падіння можна було спостерігати протягом різних проміжків часу.

Одне з пояснень стосувалося будівництва так званої Сфери Дайсона — гіпотетичного інопланетного астроинженероного споруди — для максимально можливого використання енергії центрального світила.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Зараз вчені в черговий раз постаралися дати більш реалістичне пояснення. Раніше Брайан Метцгер з Колумбійського університету в Нью-Йорку припустив, що KIC 8462852 в минулому «з’їла» одну зі своїх планет, що породило спалах і в підсумку призвело до потьмяніння світила. Однак це не могло пояснити повторів в мерехтінні KIC 8462852.

На думку Метцгера, причиною поведінки Зірки Таббі можуть бути місяця «з’їдених» нею планет. «Те, що відбувається в цій системі, нагадує долю снєжка, що потрапив у пекло. Кілька мільйонів років тому зірка могла знищити одну або кілька своїх планет і «вкрасти» їх місяця. Вони опинилися в теплій частині зоряної системи, де почали швидко випаровуватися, породжуючи величезні хмари з газу і пилу», — говорить дослідник.

Вчені зазначають, що якщо орбіти экзолун виявляться засіяними великою кількістю частинок пилу, неоднорідність їх розподілу теоретично може спровокувати падіння світності KIC 8462852.

Озвучена версія навряд чи призведе вчених до консенсусу щодо Зірки Табби. Крім самої гіпотези, потрібно і її підтвердження. А воно з’явиться не раніше введення в дію космічних телескопів нового покоління, які зможуть детальніше розглянути околиці KIC 8462852.

KIC 8462852 не унікальне явище. Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», виявлена дуже дивно мерехтлива зірка.

За матеріалами Naked-science

Читайте також:

Зірка смерті: астрономи знайшли зірку, що поїдає планети

Астрономи відкрили зірку з загадковими падіннями яскравості